Caucaia: Agentes de Saúde orientam famílias, via mensagens instantâneas, durante quarentena

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), idealizou uma nova ação para a disseminação de informações sobre prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19) no município: a criação de grupos de troca de mensagens instantâneas para que agentes comunitários de saúde atuem com orientações para famílias de cada região.

Com a iniciativa, cada agente comunitário de saúde ficará responsável por repassar as orientações e protocolos determinados pelas instituições de saúde, às famílias atendidas nas respectivas áreas de atuação. Para isso, serão criados grupos de conversas em aplicativos de trocas de mensagens instantâneas.

“Cada agente de saúde de Caucaia atende em média 120 famílias. Eles vão criar estes grupos com pelos menos um integrante de cada família. Temos 456 ACS’s. Ou seja, teremos um alcance de mais de 55 mil pessoas” descreve o titular da pasta da saúde, Moacir Soares.

No grupo de troca de mensagens também estará o médico e enfermeiro da Unidade de Atenção Primária à saúde (UAPS) da região, para tirar as dúvidas dos usuários do sistema de saúde. “Eles estarão dentro da casa de cada família, informando sobre a doença ou qualquer outro problema que precise de atenção médica”, ressalta.

Quando houver paciente com sintoma gripal naquela família, imediatamente ele é agendado na UAPS para atendimento. “Assim, iniciamos a conversa no reservado enviando informações sobre a quarentena e cuidados necessários”, conta.

Segundo Vilalba Carlos, coordenadora da Atenção Primária de Caucaia, a criação dos grupos de troca de mensagens foi idealizada a partir da mudança de rotina dos atendimentos nos postos de saúde após a pandemia. “Como as rotinas de atendimento nas uaps mudaram, a troca de mensagem veio bem a calhar. Os agentes se deslocam ate a casa do paciente, evitando a ida do paciente ate o posto de saúde”, finaliza.