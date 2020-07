Caucaia: Atendimento a gestantes de alto risco contará com Teleconsulta

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está implantando em seis Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) o atendimento às gestantes de alto risco por meio do Teleconsulta.

Durante suas consultas rotineiras com os médicos da Atenção Primária de Caucaia, as gestantes também contarão com atendimento de especialista em ginecologia e obstetrícia do Hospital Geral Dr. Cesar Cals, por meio de vídeo conferência.

O objetivo da parceria com a instituição é a redução do tempo de espera para consultas especializadas para grávidas de alto risco que são realizadas no Hospital Geral e evitar o deslocamento em longas distâncias para a paciente.

“Sabemos que hoje há grande dificuldade destas pacientes serem referenciadas para serviços de excelência como o Hospital Geral César Cals, além de outras barreiras como grande tempo de espera, o restrito acesso e a distância que a gestante precisa percorrer para ter uma avaliação no serviço especializado”, comentou o titular da SMS, Moacir Soares.

Ele ressalta que o atendimento à gestante “será duplicado”.

“Serão dois profissionais médicos que poderão discutir os casos da paciente, tirar as dúvidas e dar maior resolutividade, sem que a gestante precise se deslocar para ter o atendimento no hospital”, descreveu Moacir.

Ainda segundo o secretário, o projeto poderá ser estendido para outras UAPS do município.

“Não há duvidas que a telemedicina é o caminho para aumentar a qualidade, a resolutividade e, sobretudo, encurtar caminhos”, finaliza.



(*) Com informações da Prefeitura de Caucaia.