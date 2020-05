Caucaia: CEO retorna atendimento de urgência com agendamento

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Caucaia retornou com os atendimentos apenas em casos de urgência e agendados para quem já é paciente do Centro. Para buscar atendimento o paciente deve ligar para o telefone (85) 99263-4928, onde passará por uma triagem e em seguida, é realizado o agendamento. Os casos de urgência que estão sendo agendados são: dor, abscesso (inchaço), fratura dentária (com dor), remoção de sutura e lesão na boca.

“Os atendimentos odontológicos eletivos realizados nos postos de saúde e no CEO, incluindo na rede privada, continuam suspensos devido a pandemia causada pelo novo coronavírus. Foram normas sanitárias estipuladas como meio de evitar a proliferação do vírus”, comenta o secretário municipal de saúde de Caucaia, Moacir Soares.

O atendimento por telefone para a triagem é realizado de segunda à sexta-feira, entre 8h e 14h. O CEO Regional de Caucaia fica localizado na Rua Coronel Correia, n 880, no bairro Parque Soledade.

SERVIÇO

AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO NO CEO EM CASOS DE URGÊNCIA.

Contato: (85) 99263-4928

Quando: de segunda à sexta-feira, entre 8h e 14h.

Endereço: Rua Coronel Correia, n 880, no bairro Parque Soledade.

Atenção: O atendimento só é realizado após triagem e agendamento por telefone.