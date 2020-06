Caucaia começa a receber nova remessa dos kits alimentação

A Prefeitura de Caucaia começou a receber os primeiros kits alimentares do total de 55 mil que fazem parte da segunda remessa que serão distribuídos para todas as famílias dos alunos que estudam na rede municipal de ensino. A ação fez parte de uma série de medidas para o enfrentamento e combate ao novo coronavírus (Covid-19).

A iniciativa ocorre por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (SME), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS). A distribuição acontece a partir da próxima semana nas 187 escolas do município. A SME ressalta que os diretores das escolas vão divulgar para os pais a data ideal para receberam os kits nas escolas.

“Ressaltamos que os pais ou responsáveis dos alunos só devem ir as escolas quando entrarmos em contato informando quando os kits já estiverem disponíveis no local. Entendemos que muitas pessoas ficam ansiosas neste momento, mas é importante manter a calma e não ir até a escola sem necessidade, pois estamos enfrentando uma pandemia e devemos cumprir o isolamento social”, afirma a titular da pasta Camila Bezerra.

A entrega dos kits alimentares vem de acordo com o Decreto n.º 1.097, de 16 de março de 2020 que declarou situação de emergência em saúde no âmbito do município em decorrência do novo coronavírus (Covid-19).