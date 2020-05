Caucaia continua realização de blitz educativa sobre isolamento social e entrega de máscaras

A Prefeitura de Caucaia continua a realização da blitz educativa com o objetivo de orientar os motoristas da importância das medidas de isolamento social em combate a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no município.

A ação acontece na Avenida Edson da Mota Correia, com Rua 15 de Novembro, ao lado da Praça da Matriz, e conta com o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal de Caucaia, Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) e Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

No Centro de Caucaia, outra equipe percorre os estabelecimentos comerciais caracterizados como não essenciais e que continuam abertos. Esta equipe é composta por policiais militares, fiscais da Defesa Civil, do Departamento de Vigilância Sanitária da SMS, Guarda Municipal e fiscais da Secretaria Municipal De Patrimônio, Serviços Públicos E Transporte (SPSPTrans).

“As ações estão surtindo efeito, mas ainda enfrentamos a falta de conscientização das pessoas. Muitos ignoram a situação grave que estamos enfrentando”, conta Silvana coelho, enfermeira da vigilância sanitária da SMS.

Para isso, ela conta que elaborou estratégias de abordagem com a população.

“Primeiro falamos sobre a importância da proteção e do uso da máscara diante a pandemia que estamos enfrentando. Depois entregamos a máscara. Mesmo assim, ainda ouvimos coisas como a gestão municipal estar gastando dinheiro com máscaras por vírus que não existe. Há pessoas que não aceitam a máscara. Não entendem e não acreditam que o vírus esta ceifando vidas. É lamentável. E isso independe de classe social”, conta.

A Prefeitura de Caucaia adquiriu 500 mil máscaras reutilizáveis de tecido para distribuir gratuitamente à população.

“Há também os que agradecem e elogiam a ação. Parabenizando o nosso trabalho. Continuamos a enfatizar a importância de se proteger deste vírus que está causando graves mortes no mundo e em nosso município”, finalizou.

OPERAÇÃO BARREIRA SANITÁRIA

O município de Caucaia também realiza a Operação Barreira Sanitária com o objetivo de sensibilizar a população para a restrição da circulação de pessoas nas ruas, além de orientar sobre as medidas comportamentais de segurança e que não coloque em risco a saúde pública.

A Operação acontece nas principais vias de acesso da cidade: Avenida Ulisses Guimarães (antigo pedágio do Parque Leblon), Avenida Mister Hull (viaduto da fronteira de Caucaia e Fortaleza, no bairro São Miguel), e na BR-020 com a Avenida da Integração, no bairro Nova Metrópole.