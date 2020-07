Caucaia: Cras e Creas retornam com atendimento parcial e agendado

A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), voltou com os atendimentos dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e dos Centros de Referência de Assistência Social – Cras, de forma parcial e agendada.

A retomada das atividades faz parte do retorno gradativo e responsável dos serviços prestados à população, que foram interrompidos devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.

O decreto que liberou os atendimentos em assistência social presencial dentro dos Centros foi assinado pelo Prefeito Naumi Amorim no último domingo (05), e publicado no Diário Oficial do Município (D.O.M.).

“Estamos seguindo regras rígidas de higiene indicadas por portaria divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Social para o retorno das atividades no atendimento e pedimos a compreensão da população no uso de máscaras para entrar nos Centros, e sem acompanhante. No interior dos equipamentos estamos disponibilizando álcool 70% em gel para os usuários”, comenta o prefeito Naumi Amorim.

O primeiro contato com os Cras e Creas deve ser feito pela internet, por meio de e-mail ou mídias sociais como Facebook e Instagram. Abaixo você confere a lista completa com todos os contatos.

“O Facebook é o nosso principal canal de atendimento e agendamento. Cada Cras e Creas tem um perfil na internet. É por lá que a nossa equipe técnica realiza a avaliação de cada caso e faz o agendamento do atendimento presencial dos assuntos mais graves”, comenta a titular da SDS, Ana Cristina.

Entre os serviços disponibilizados pelo Cras estão a orientação sobre o Auxílio Emergencial, o Programa Bolsa Família e o acompanhamento familiar, além de encaminhamento para emissão de documentos. As atividades de grupos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes continuam suspensas como forma de evitar aglomerações em ambientes fechados.

Os Cras atuam na prevenção da violação dos direitos do cidadão. Já os Creas realizam atendimentos especializados, quando os direitos do cidadão já foram violados ou correm o risco de serem violados.

“Além dos atendimentos presenciais, atuamos a partir de denúncias que chegam do Ministério Público, como por exemplo, sobre a violação do direito do idoso. É quando agimos e realizamos as visitas domiciliares”, conta Ana Cristina.

Os Cras e Creas estão funcionando de 8h às 12h e as equipes de atendimento estão trabalhando em formato de revezamento.

“Desta forma, conseguimos atender a população e nos enquadrar nas medidas de segurança em saúde devido à pandemia”, finaliza Cristina.

(*) Com informações Prefeitura de Caucaia.