Caucaia: Decretado ponto facultativo para sexta (20); veja o que abre e fecha

O prefeito Naumi Amorim decretou para a próxima sexta-feira (20/3) ponto facultativo em todo o funcionalismo público municipal de Caucaia. A medida consta no Diário Oficial do Município (D.O.M.) e decorre da passagem do feriado municipal do Dia de São José, padroeiro do Ceará, celebrado nesta quinta-feira (19/3).

Com isso, o expediente na Prefeitura fica alterado. Funcionarão apenas os órgãos que prestam os chamados serviços essenciais, tais como: Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha (no Parque Soledade), Maternidade Santa Terezinha (Marechal Rondon), Upas (Parque Potira e Centro de Caucaia), fiscalização de trânsito e rotas de limpeza urbana.

Dessa forma, os setores administrativos das secretarias abrirão somente na próxima segunda-feira (23/3) – assim como postos de saúde, Centros de Referência da Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas) e escolas.

Todas as 187 unidades educacionais da rede municipal de ensino de Caucaia já estão com funcionamento suspenso desde ontem. A suspensão das aulas atende a decreto editado pelo prefeito Naumi Amorim como medida de combate à inserção do novo coronavírus na cidade e dura inicialmente 15 dias, com a possibilidade de prorrogação.

Além disso, o decreto municipal determina a não realização de eventos que reúnam mais de 100 pessoas e outras nove ações obrigatórias para o serviço público. À iniciativa privada, a Prefeitura que todas as orientações também sejam implementadas.

O ponto facultativo de sexta-feira, portanto, reforça as ações de combate ao coronavírus – já que permitirá a todos os colaboradores da Prefeitura o isolamento social, principal recomendação dos organismos internacionais para conter o avanço da doença no mundo.