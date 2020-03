Caucaia: demandas de iluminação pública podem ser solicitadas pelo call center

O serviço de atendimento para solicitar a troca de lâmpadas com defeito ou queimadas no sistema de iluminação pública de Caucaia continua atendendo normalmente pelo call center (0800.878.2741).

Desde o início deste ano, o serviço já recebeu 2.811 ocorrências. Os trabalhos são desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans). “Temos também uma equipe que identifica o problema antes que a população faça a solicitação telefone”, afirma Assis Medeiros, titular da pasta.

No ato do atendimento, o solicitante deve informar nome, a rua, ponto de referência, telefone para contato e, se possível, dizer a placa de identificação do poste com a luminária que precisa de reparo ou troca. O prazo de execução do serviço solicitado dura até 48 horas para ser concluído.



Serviço

Call center para a troca de lâmpadas da iluminação pública

Contato: 0800.878.2741