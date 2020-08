Caucaia: É autorizado processo licitatório para requalificação de praças, calçadões e via de acesso ao município

A prefeitura de Caucaia autorizou, nessa quarta-feira (5), o início do processo licitatório de mais um pacote de obras do Avança Caucaia, o maior programa de infraestrutura integrada da história do município.

Serão contempladas no pacote a requalificação das praças da Estrada Velha do Icaraí, do Jardim Icaraí, da Tabuba e da Tabubinha, além dos calçadões da Jurema e do Nova Metrópole e do canteiro central da BR 222. A assinatura foi realizada no Gabinete do Prefeito, no Itambé, e contou com a presença de vereadores.

“Estamos conseguindo fazer ainda mais do que imaginávamos com o Avança Caucaia, graças ao aumento do dólar. Fico feliz pois quem ganha é o povo, que vai receber mais melhorias. Essas obras vão garantir espaços mais produtivos para toda a família, atingindo diversas regiões da nossa Caucaia”, enfatiza o prefeito Naumi Amorim.

As praças receberão projeto urbanístico, projeto paisagístico, projeto de terraplanagem, projeto de drenagem e projeto de instalações elétricas com iluminação para desempenho de práticas esportivas e de percursos e passeios. Os equipamentos também receberão meio-fio em concreto e playground com itens para as crianças, como escorregador, carrossel e balanço, além de contar com Areninhas.

Também está incluso no pacote a construção do calçadão da Jurema e do Nova Metrópole, além da requalificação completa do canteiro central da BR 222, via que dá acesso ao município.



“Vamos entregar à população novos polos de lazer, novas oportunidades. Com essa autorização do prefeito Naumi Amorim queremos levar cada vez mais para o povo a alegria de viver em Caucaia, garantindo obras de qualidade”, finaliza Fábio Mota, coordenador do Avança Caucaia.

AVANÇA CAUCAIA

O Avança Caucaia é o maior programa de infraestrutura integrada da história do município e um dos maiores do Ceará. Está orçado em mais de R$ 320 milhões. Trata-se do primeiro financiamento internacional de Caucaia, custeado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).