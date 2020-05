Caucaia e mais seis municípios terão “lockdown” a partir de segunda, anuncia Camilo Santana

Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais realizada na noite deste sábado (30), o governador do Ceará, Camilo Santana anunciou a implementação de um isolamento mais rígido nos municípios de Caucaia, Maracanaú, Itapipoca, Itarema, Acaraú e Sobral. Segundo ele, as cidades passarão do dia primeiro de junho até o dia sete nesta nova configuração de isolamento.

Além disso, Camilo também confirmou a renovação do decreto de isolamento social na capital e nas demais cidades do interior do estado. A determinação será publicada no decreto que será apresentado ainda hoje pelo gestão. O governador ainda aproveitou para salientar que o isolamento tem sido fundamental para coibir o avanço da doença e disse que a reabertura da economia a partir de segunda será acompanha de intensa fiscalização.