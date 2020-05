Caucaia entra na reta final em busca do Selo Unicef

A comissão intersetorial da Prefeitura de Caucaia que atua nas atividades desenvolvidas no município para a certificação do Selo Unicef esteve reunida nesta quarta-feira (27) para reavaliar os indicadores e resultados sistêmicos das ações realizadas.

“Estamos na reta final do cumprimento dos desafios propostos e reavaliando nossos indicadores. Estamos muito bem posicionados”, afirma a articuladora do Selo Unicef em Caucaia, Telma Diógenes, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS).

Caucaia concluiu os 8 desafios temáticos desenvolvidos pelos Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (Nucas) e conquistou 100% de aprovação em cada área. As atividades são propostas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância como forma de certificar o município ao Selo Unicef.

O prazo final para envio do relatório ao Unicef é dia 30 de junho. Devido a pandemia causada pelo novo coronavírus, o Unicef determinou que a Prefeitura elabore um relatório abordando o resultado de 5 atividades sistêmicas do total de 17 disponibilizadas pelo Unicef e desenvolvidas em Caucaia.

“Escolhemos duas áreas da educação, duas da saúde e uma da assistência social. Em seguida, o relatório deverá passar pela análise do prefeito e assinado por ele, para podermos enviar ao Unicef”, explica Telma.

No dia 12 de maio, a comissão intersetorial da Prefeitura de Caucaia também participou de uma nova fase do Selo Unicef no Ceará que marcou o início de um ciclo especial de formação a distância para apoiar a ação dos municípios na prevenção do novo coronavírus.

“Foi uma capacitação para mantermos os cuidados com crianças e adolescentes em tempos de coronavírus”, relembra Telma.

Entre os assuntos debatidos, as atividades em saúde já realizadas pelo município como atendimento pré-natal, programa de amamentação, vacinação e frequência de alunos nas atividades escolares. “Ao final deste mês de maio, vamos finalizar o relatório e temos a certeza que Caucaia será reconhecida como um município que defende as crianças e os adolescentes”, finalizou.

O SELO UNICEF

O Selo Unisef é concedido somente às prefeituras que reduzem desigualdades e garantem direitos de crianças e adolescentes. Tudo com base em indicadores oficiais e promoção de atividades obrigatórias.