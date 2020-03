Caucaia: Feira da Agricultura Familiar apresenta variedade de produtos sem agrotóxicos

Nesta sexta-feira (6), a primeira edição da Feira da Agricultura Familiar de 2020 chegou na praça Fausto Sales, no Centro, com a participação de 33 produtores expondo aos visitantes uma variedade de artigos produzidos em Caucaia e sem uso de agrotóxicos.

A feira, iniciativa da Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans) e Banco de Alimentos, contou com a exposição de 4 produtores de plantas com mudas ornamentais e medicinais, além de 8 artesãos.

Josélia Moreira dos Santos, produtora de mel no Assentamento Santa Luzia, no Sítios Novos, estava torcendo para o dia da feira chegar. “É bom este tipo de incentivo porque temos um local para as pessoas conhecerem os nossos produtos e termos a oportunidade de vender”, disse.

Nas barracas de frutas e legumes, os visitantes encontravam ovos de galinha caipira, verduras, macaxeira, graviola, maxixe, mamão, jaca, limão, coco, banana chips, castanhas, e doce de mamão com coco, caju com castanha, leite com coco, leite pastoso, entre outras variedades.

Para Antonio Gilvan, agricultor do Planalto Cauípe, é muito positivo o incentivo para que os agricultores exponham seus produtos. “Os produtos são da produção do nosso terreno e é de fundamental importância ter como escoar”.

Os produtos tinham preços de até 50% abaixo dos praticados no mercado regular. Com certificação orgânica, todos os insumos foram produzidos por agricultores familiares de Caucaia.

Moradora do Metrópole, Vânia Augusta Sousa escolhia as frutas para o consumo do final de semana. “Aqui encontro produtos com mais qualidade, o que representa mais saúde para a minha família”.

Alberto Filho, morador do Camurupim, estava com a sacola cheia de doces e macaxeira. “Estava sentindo falta desta feira. Espero que ela continue porque ganha quem produz e também quem compra”.