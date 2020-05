Caucaia imuniza contra a gripe em modelo drive thru

A vacinação contra a gripe em modelo drive thru foi iniciada nessa quinta-feira (28) Em Caucaia e imunizou mais de 180 pessoas neste primeiro dia. A ação também acontece nesta sexta-feira (29) e sábado (30), entre 9h e 16h no subsolo do Shopping Iandê, localizado no Centro da cidade.

Os públicos alvos são gestantes, puérperas, professores, crianças com idades a partir de seis meses e menores de seis anos, e pessoas com idade entre 55 e 59 anos com comorbidade.

Até o momento, 37.593 doses de vacinas foram aplicadas no município, somando a primeira e a segunda fase da campanha. A cobertura vacinal em idosos chegou a 104, 78%, ultrapassando a meta do Ministério da Saúde de 90,88%.

Este é a segunda vez que a Prefeitura de Caucaia idealiza a vacinação em modelo drive thru. Mais de 1 mil idosos foram imunizados em apenas um dia no posto montado na Praça da Matriz, no Centro de Caucaia, no início da Campanha de imunização no mês de março.

SERVIÇO

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE EM MODELO DRIVE THRU

Quando: sexta (29) e sábado (30), de 9h às 16h.

Onde: Subsolo do Shopping Iandê. Av. Edson da Mota Correia, 620. Centro de Caucaia.

Públicos alvo: gestantes, puérperas, professores, crianças com idades a partir de seis meses e menores de seis anos, e pessoas com idade entre 55 e 59 anos com comorbidade.