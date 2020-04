Caucaia: Mercado do Povo é aberto com regras de combate ao COVID-19

O prefeito Naumi Amorim decretou na última segunda-feira (06/04) a liberação do funcionamento do Mercado do Povo Juaci Sampaio Pontes, exclusivamente para comercialização de gêneros alimentícios.

Algumas recomendações são necessárias para o funcionamento do equipamento no intuito de evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19). O novo horário de funcionamento será de segunda a sábado, entre 5h30 e 12h (cinco horas e trinta minutos ao meio dia).

“Nesse momento é necessário que os permissionários e consumidores obedeçam as recomendações sanitárias e de saúde expedidas pelos órgãos e entidades competentes, para que com responsabilidade possamos realizar nosso trabalho e também proteger a saúde do caucaiense”, afirma o prefeito Naumi Amorim.

Entre as recomendações estão: a vedação a qualquer tipo de venda para consumo local; manutenção de um distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas, em todas as direções; disponibilização de álcool 70% (setenta por cento) que permitam a higienização das mãos dos clientes; utilização obrigatória pelos permissionários de luvas descartáveis e de máscaras de proteção; realização do controle do fluxo de pessoas nas áreas de comercialização, evitando aglomerações e filas nos boxes/bancas; higienização pelos permissionários de todos os utensílios e materiais utilizados nos boxes/bancas, antes do início e durante todo o seu funcionamento.

Para os visitantes e consumidores também existem recomendações. Todos que desejam entrar no mercado deverão utilizar máscara de proteção, ainda que artesanais e caseiras e o tempo máximo de permanência é de 20 minutos.

Todas essas regras serão fiscalizadas pelos órgãos e entidades competentes do município, com o auxílio da Guarda Municipal.