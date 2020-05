Caucaia: obras do Hospital de Campanha entram na reta final

As obras de montagem do Hospital de Campanha de Caucaia entraram em reta final. Toda a estrutura da edificação como paredes e teto já foi concluída.

“Agora, estamos na parte da instalação dos acessórios, como ar condicionado, banheiros e sanitários, rede elétrica e luminárias”, afirma o administrador e gestor da obra, Marcelo Santiago.

Quando finalizado, a estrutura terá capacidade de 40 leitos de enfermaria para atendimento exclusivo de pacientes com casos confirmados de coronavírus. O equipamento está sendo montado na Praça Santa Terezinha, que fica ao lado do Hospital Municipal Doutor Abelardo Gadelha da Rocha, localizado no bairro Parque Soledade.

Marcelo ressalta que a técnica de construção do Hospital de Campanha é baseada em estruturas pré-fabricadas.

“Vamos para o local apenas para a montagem. Não fabricamos nada. É uma tecnologia inovadora, rápida e prática. Muito importante por se tratar de um hospital que deve ser instalado com rapidez”, comenta. A previsão é de que até a próxima quinta-feira (28), o Hospital esteja concluído.

“Começamos a planejar a remoção dos pacientes para o local, o que não acontecerá logo após a finalização da obra, pois requer logística de higienização do local e vários detalhes de segurança em saúde”, ressalta Alex Mont’Alverne, médico clínico e cooperador técnico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Caucaia. “Acreditamos que em até uma semana após a finalização do Hospital de Campanha, os pacientes começarão a ser atendidos no local”, diz.

Atualmente, o Hospital Municipal Doutor Abelardo Gadelha conta com 52 leitos destinados exclusivamente para pacientes com coronavírus, sendo 42 de enfermaria e 10 de UTI’s. Todos estão ocupados. Quando o Hospital de Campanha estiver funcionando, o Municipal irá criar mais 10 leitos de UTI, chegando ao total de 20.