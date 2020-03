Caucaia: Pabussu ganha jardim e horta medicinal onde antes era ponto de lixo

A Prefeitura de Caucaia, através do Núcleo de Educação Ambiental do Instituto do Meio Ambiente (Imac), transformou mais um ponto de lixo em jardim e horta medicinal. Desta vez, o local beneficiado fica à rua Antônio Façanha de Menezes (ao lado do trilho), no Pabussu.

O Imac já transformou 17 pontos de lixo de Caucaia em jardim, sendo dois em 2020. Conforme o presidente do órgão, Hugo Pontes, o projeto tem o intuito de envolver a comunidade local para que “haja sensibilização sobre educação ambiental e os resíduos não sejam novamente descartados no local.”

Na área revitalizada no Pabussu, a prioridade foi plantar árvores nativas, plantas medicinais e ornamentais. Foram utilizados 40 mudas. “Nossos técnicos trabalharam espécies como ipê, mororó, aroeira, pitanga, além de jardim com abacaxi roxo, flamboyant e medicinais para a horta, como corama, boldo e mastruz”, sintetiza Hugo Pontes.

A força-tarefa do Imac contou também com o apoio de técnicos da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans). A previsão é de que as próximas intervenções sejam executadas na praça do Trilho, localizada na Jandaiguaba, além de atividades no Planalto Caucaia e, em seguida, no Metrópole.