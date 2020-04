Caucaia: Pacientes que testaram negativo ao Covid-19 recebem resultados via Teleinforma RIS

Mais de 130 pacientes que tiveram resultados negativos ao novo coronavírus (Covid-19), atendidos no sistema público de saúde de Caucaia, receberam seu resultado via Teleinforma RIS. O Programa foi criado com o objetivo de evitar que pacientes compareçam presencialmente às unidades de saúde para receber o resultado do teste. Outras 150 ligações estão programaras para os próximos dias.

A Lei (n 3.129) que institui o Programa foi publicada no Diário Oficial do Município (D.O.M.) no dia 24 de abril. “Com o Teleinforma temos mais agilidade e segurança no repasse de informações ao paciente. Esta é a melhor forma de prestarmos um atendimento rápido ao paciente e a população em geral”, diz o secretário de saúde, Moacir Soares.

O serviço “Teleinforma RIS” é realizado pela equipe multiprofissional de residentes do Município de Caucaia, com ênfase em saúde pública e em parceria com o setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Além do resultado negativo, os profissionais de saúde também repassam orientações sobre isolamento social, limpeza e desinfecção das casas e demais imóveis.