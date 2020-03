Caucaia: população recebe praça Coração de Jesus requalificada

O prefeito Naumi Amorim entregou no último sábado (14) à população do bairro do Açude, na região da Sede, a praça Coração de Jesus completamente requalificada. A obra foi executada pelo Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac).

Naumi destacou que a intervenção foi fruto de reivindicação popular.

“É importante que fazemos as reformas nas praças, mas que também as pessoas cuidem do local. Nos preocupamos em incentivar os jovens, as crianças e os idosos a utilizarem a academia, o parque infantil… Essa obra ajuda até o comércio que gira aqui e impulsiona a economia no local.”

Com a ação de revitalização, o espaço recebeu melhorias na quadra poliesportiva e no meio-fio, e ganhou bancos em alvenaria, além de receber nova iluminação em LED e jardinagem, com capinação e serviço de poda. O parque infantil também foi restaurado.

Presidente do Imac, Hugo Pontes afirma que “recuperamos a praça em 100%. Agora, é uma das praças mais bonitas da cidade. Nosso cronograma tem mais oito locais com alguma intervenção em andamento.”

Dona Toinha da Silva comemorava a praça nova.