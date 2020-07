Caucaia: pré-candidato, Sílvio Nascimento é alvo de denúncia por propaganda antecipada

A corrida pela Prefeitura de Caucaia começa a ser marcada por denúncias de propaganda irregular. O ex-vereador Sílvio Nascimento (Podemos), que é pré-candidato a prefeito, foi denunciado pelo Solidariedade (SD) por prática de propaganda eleitoral antecipada e propaganda paga na internet. denúncia foi protocolada na 120ª Zona Eleitoral de Caucaia

A representação do Solidariedade acusa Nascimento de utilizar as redes sociais de maneira para promoção da pré-candidatura, infringindo, assim, a legislação eleitoral. Segundo o presidente Municipal do SD, Pedro de Souza Júnior, o pré-candidato do Podemos fere as normas da legislação.

O Silvio vem tentando burlar a legislação com condutas proibidas, práticas ilícitas e isso nós vamos monitorar, alerta o líder do SD, ao dizer que as publicações realizadas pelo pré candidato do Podemos contém pedido explícito de voto não verbalizado e a divulgação “incorreta e tendenciosa” do CNPJ de da campanha de Sílvio em 2018, de cunho estadual, feita nas vésperas das eleições de 2020, de cunho municipal.

Segundo, ainda, a representação do Solidariedade, no caso de publicações pagas na internet, a legislação vigente determina multa de 5 a 30 mil reais, ou o dobro do valor investido no patrocínio – caso ultrapasse o valor máximo da multa – quando houver a violação da determinação.

Confira o documento: