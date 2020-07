Caucaia: Pró-Técnico abre inscrições para segundo semestre

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (SME), iniciou nesta quinta-feira (16), as inscrições para o Pró-Técnico.

Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o curso será on-line. As inscrições estão abertas até o dia 22 de julho e a divulgação do resultando com os nomes dos selecionados está prevista para o dia 24 de julho. As aulas começam na primeira quinzena do mês de agosto.

O curso preparatório é gratuito e destinado aos alunos do nono ano do ensino fundamental da rede municipal que desejam ingressar no ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Alunos da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) também podem se inscrever. O principal critério de seleção é que o aluno tenha média igual ou superior a 7 (sete) em todas as disciplinas.

Não há limite de vagas. A inscrição pode ser feita por meio deste link ou clicando no banner do Pró-Técnico disponível no portal da Prefeitura de Caucaia. As aulas vão acontecer na plataforma virtual Google Classroom, com aulas remotas e ao vivo. Os alunos podem baixar materiais de estudo, e os horários das aulas serão exclusivos de cada turma.

Implantado no município em 2011, o curso tem apresentado resultados expressivos, com índices de aprovações que já chegaram a 85,7%, tanto no campus do IFCE em Caucaia quanto no campus de Fortaleza, além de outras escolas profissionalizantes.

Para a secretária de educação, professora Camila Bezerra, “esses resultados são extremamente positivos, pois demonstram que a educação pública da nossa cidade é capaz de grandes feitos a partir do despertar dos talentos dos estudantes. As oportunidades que se abrem com o Pró-Técnico são também muito importantes para o fortalecimento da autoestima dos jovens”.



(*) Com informações da Prefeitura de Caucaia.