Caucaia recebe 5,7 mil novas concessões do programa Bolsa Família

O Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, autorizou a concessão de 5.743 novos benefícios do Programa Bolsa Família para o município de Caucaia. São famílias de baixa renda que estavam aguardando a medida desde o mês de abril de 2019.

Segundo a secretária Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), Ana Cristina Dias Carneiro, o quantitativo impacta positivamente na vida de muitas famílias.

“Vale a pena atender as pessoas das nossas comunidades com excelência. As famílias aguardavam há um ano e agora podem receber o benefício”, explica.

Os novos beneficiários do Bolsa Família devem entrar em contato com o setor do Cadastro Único por meio do e-mail: cadastrounico@sas.caucaia.ce.gov.br. É necessário solicitar a folha resumo e depois se dirigir uma agência da Caixa Econômica Federal no dia marcado conforme o calendário de pagamento. A Prefeitura disponibilizou um link no portal com a lista completa dos novos beneficiários.

SERVIÇO

Clique neste link para conferir a lista completa com o nome dos beneficiários.

E-mail para solicitação da Folha Resumo: cadastrounico@sas.caucaia.ce.gov.br.

Contato: (85) 98765.2306 (8h às 13h)