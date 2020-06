Caucaia recebe nota 100 em Relatório Transparência do Selo Unicef

A Prefeitura de Caucaia recebeu nota 100 no Relatório Transparência Pública do Selo Unicef onde faz uma análise qualitativa e descreve os cinco principais Resultados Sistêmicos que o município considera como os mais importantes para certificação de Caucaia ao Selo.

“Este é um grande passo que o município de Caucaia deu na conquista do Selo Unicef. A nota 100 ao nosso Relatório mostra que as atividades que desenvolvemos estão no caminho certo na defesa e promoção dos direitos da criança e dos adolescentes”, afirmou o Prefeito Naumi Amorim.

Do total de 17 Resultados Sistêmicos propostos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância como forma de certificar o município ao Selo Unicef, a Prefeitura de Caucaia descreveu no Relatório os cinco principais projetos desenvolvidos no município em busca de reconhecimento internacional como cidade que reduz desigualdades e garante direitos de crianças e adolescentes.

Foram eles: a Plataforma Busca Ativa Escolar, que integra ações de identificação e resgate das crianças e adolescentes em situação de exclusão educacional; ações de promoção de direitos sexuais e reprodutivos e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) voltados para adolescentes; ações voltadas para a “Primeira Infância”, como a “Semana do Bebê”; a criação do Comitê Intersetorial Permanente de Proteção à Vida de Crianças e Adolescentes com o objetivo de debater a importância de planejamentos de programas municipais de prevenção da violência e de proteção às famílias de adolescentes; e a realização do I Fórum Com unit&aac ute;rio do Selo Unicef, que permitiu o debate e projeção de discussões de temas vivenciados cotidianamente por crianças e adolescentes de Caucaia, principalmente aqueles pertencentes aos grupos mais vulneráveis.

“Vejo essa nota como uma culminância de tudo o que trabalhamos nestes quatro anos. É um ponto altamente positivo”, ressaltou a articuladora do Selo Unicef em Caucaia, Telma Diógenes.

Caucaia também concluiu os 8 desafios temáticos propostos pelo Unicef e desenvolvidos pelos Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (Nucas) e conquistou 100% de aprovação em cada área. “Não quer dizer que já ganhamos o selo, mas esta nota 100 é um grande passo dado e um maravilhoso reconhecimento das atividades desenvolvidas pelo município”, finalizou a primeira dama de Caucaia e Deputada Estadual, Érika Amorim.

Caucaia não conquista o Selo Unicef há 12 anos e desde 2017 está empenhado em cumprir todas tarefas colocadas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. A previsão é de o resultado seja anunciado no mês de setembro.