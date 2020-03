Caucaia recebe novos médicos residentes

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu na tarde desta segunda-feira (9) a quarta turma de Residência Médica de Medicina da Família que irá atuar nos bairros Planalto e Araturi. São cerca de 40 médicos que finalizaram a sua graduação e optaram em ser especialistas em medicina da família.

“Eles vão para onde a comunidade precisa ser atendida, como nas escolas e creches. Não ficam em consultórios”, comenta Kerly Menezes, coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da SMS. Na ocasião, também receberam as boas vindas a terceira turma de Residência Multiprofissional da Escola de Saúde Pública (ESP) do Ceará.

Todos são estudantes de universidades particulares e públicas que atuarão em Caucaia por dois anos, entre profissionais enfermeiros, dentistas, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas e psicólogos.

“Acreditamos que a qualificação profissional dos residentes fortalece o papel da Estratégia Saúde da Família junto à rede do SUS, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde”, afirma Kerly.

Os profissionais residentes possibilitam a inovação nos serviços, ampliando o acesso aos cuidados à família dentro do contexto e da necessidade de saúde da área assistida.