Caucaia receberá mais quatro bibliotecas modelo pelo projeto “Ventos do Saber”

A Prefeitura de Caucaia receberá mais quatro bibliotecas modelo a partir da parceria público-privada entre a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (SME) com a empresa Aeris Energy, idealizadora do projeto “Ventos do Saber”.

As bibliotecas modelo contam com mobiliário, computadores, TVs, lousas digitais, brinquedos e jogos educativos voltados para o desenvolvimento de atividades educativo-culturais, como contação de histórias e oficinas literárias.

Os equipamentos de educação que receberão o espaço a partir do mês de agosto serão as escolas Antônio Dias Macedo, no Coqueiro, Domingos Abreu Brasileiro, em Caraúbas, Plácido Monteiro Gondim, em Catuana, e Luzia Correia Sales, na Tabuba.

“Essa é mais uma ação bem sucedida entre a parceria público-privada. Chegaremos a oito bibliotecas bem estruturadas e com extenso acervo educacional para nossas crianças, garantindo ensino de qualidade”, declarou o prefeito Naumi Amorim.

“Devido a pandemia causada pelo novo coronavírus, nossos alunos cumprem as atividades escolares de casa, onde garantimos apoio como a entrega dos kits alimentação. Mas quando retornarem às atividades presencial, terão uma estrutura totalmente revitalizada, incluindo novas bibliotecas modelo”, ressaltou a titular da pasta da educação, Camila Bezerra.

Em novembro de 2019, Caucaia inaugurou as quatro primeiras bibliotecas modelo. Elas estão nas escolas Abá Tapeba, na Jandaiguaba, Luiz Rocha Mota, no Cauípe, Alice Moreira de Oliveira (Sítios Novos) e Saul Gomes de Matos (Planalto Cauípe). Ao todo, as quatro unidades somam mais de dois mil alunos beneficiados por esses equipamentos, que são um incentivo para a leitura e o desenvolvimento de atividades educativo-culturais.