Caucaia: Revitalização das Praças do Grilo, Alto do Garrote e Cipó

Por meio do Instituto do Meio Ambiente (Imac), a prefeitura de Caucaia finalizou as obras de revitalização das Praças do Grilo, Alto do Garrote e da Capela do Cipó. Os espaços públicos receberam nova pintura e paisagismo, instalação de playground, academia ao ar livre e recuperação do meio fio da calçada.

“Aproveitamos este momento de isolamento social para executar as obras. Quando voltarmos ao normal e encerrarmos o isolamento social, a população terá um local de lazer totalmente reestruturado”, afirma o presidente do Imac, Hugo Pontes.

As ações fazendo parte do Projeto “Praça Viva”, que ao todo, abrange 16 praças e duas areninhas com revitalização e restruturação dos equipamentos públicos. Outras cinco praças já tiveram os trabalhos de recuperação finalizados ainda neste mês de julho: Capuan, na Comunidade do Trilho, no Loteamento Mister Hull, no Novo São Miguel, e nos bairros Genipabu, Bom Jesus e Tabapuá.

De acordo com o vice-presidente do Imac, Paulo Silas, outras praças estão com os serviços em andamento e com previsão de serem finalizados na primeira quinzena de agosto.

“São espaços públicos que oferecem entretenimentos para crianças e práticas esportivas para os adultos”, afirma. Os trabalhos acontecem em parceria com a Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans).

(*) Com informações da Prefeitura de Caucaia.