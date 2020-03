Caucaia: serviços públicos municipais e atendimentos sofrem alterações

Como medida de combate ao novo coronavírus em Caucaia, alguns órgãos e serviços da Prefeitura sofrerão mudanças nos atendimentos presenciais pelos próximos 15 dias, com possibilidade de prorrogação, caso seja necessário.

Na Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), o setor de Identificação (RG) está com os agendamentos presenciais suspensos, o Cadastro Único terá atendimento externo reduzido de 7 horas até às 13 horas e os agendamentos presenciais estão temporariamente interrompidos.

As visitas domiciliares do Programa Criança Feliz também estão suspensas. Nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) não haverá mais agendamento de cadastro e os grupos de Serviços de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (SCFV) estão suspensos.

Todas as atividades coletivas desenvolvidas pela SDS estão suspensas. Atividades internas, no entanto, continuam normalmente.

No Sine Municipal, as atividades de dois programas (o Setem nas Comunidades e o Sine Itinerante) estão suspensas. Os atendimentos presenciais na sede do equipamento serão feitos preferencialmente após agendamento por telefone ou e-mail. Atendimentos sem agendamento serão restritos a 30 por dia, mediante distribuição de senhas.

Usuários do Seguro Desemprego terão atendimentos mantidos conforme agendamento feito pelo e-mail segurodesemprego@setem.caucaia.ce.gov.br. Já as atividades internas e administrativas, assim como o atendimento do Balcão do Empreendedor, não sofrerão alteração.

Na Educação, as aulas estão suspensas em todas as 187 unidades da rede municipal de ensino. O calendário será reformulado para as aulas serem repostas em julho deste ano ou janeiro de 2021.