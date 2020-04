Caucaia: SMS discute ações de combate ao Covid-19 com Ministério Público

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) participou nessa quarta-feira (22) de uma web conferência com o Ministério Público de Caucaia e solicitou a divulgação de recomendação para que a Polícia Militar, em parceria com a Guarda Municipal de Caucaia, participe de forma mais ativa de ações que visam o cumprimento do decreto que garante o isolamento social.

Participaram os departamentos de Vigilância em Saúde, Atenção Primária da SMS, o Conselho Municipal de Saúde de Caucaia, e a promotora de justiça de Caucaia, Ana Karine Leopércio. O isolamento social, decretado pelo Prefeito Naumi Amorim, é apresentado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a forma mais eficaz da não proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

“Infelizmente, observamos um momento muito grande de pessoas nas ruas de Caucaia, principalmente no Centro da cidade, mesmo com o comércio fechado. Estamos trabalhando de todas as formas para conscientizar a população e solicitamos a participação da Polícia Militar e de outros órgãos de segurança neste trabalho”, comentou o titular da pasta da saúde, Moacir Soares.

Durante a reunião on line, a SMS apresentou diversas ações que vem realizando no combate a proliferação do vírus no município, o que inclui a entrega de equipamentos de proteção, como máscaras, para profissionais da segurança pública. “Tivemos uma resposta positiva em relação ao nosso pedido. Vamos aguardar a publicação”, comentou Moacir.

Os trabalhos estão sendo realizados pela Guarda Municipal a partir de denúncias feitas pela população à Polícia Civil de estabelecimentos que abrem as portas e atendem clientes sem medidas de prevenção a Covid-19.