Caucaia: três praças da Sede recebem mutirões de limpeza

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), está executando mutirões de limpeza em três praças da região da Sede.

Recebem melhorias as praças do Vicente Arruda, do Padre Júlio Maria e do Parque Soledade.

Conforme o titular da SPSPTrans, Assis Medeiros, os serviços constam de limpeza, poda, capinação e varrição. “A iniciativa garante espaços com aspectos mais limpos e saudáveis para população desfrutar do lazer”, destaca o gestor.

Na praça do Vicente Arruda, o mutirão tem previsão de conclusão nesta quarta-feira (18/3). O cronograma das ações da SPSPTrans é executado de acordo com as demandas que chegam até o setor de limpeza da pasta.