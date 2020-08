Cavalcante cobra que Assembleia use rigor de punir André Fernandes com o deputado Bruno Gonçalves

O deputado Delegado Cavalcante (PSL) cobrou, nesta quinta-feira (20), que a Assembleia Legislativa, ao punir o deputado André Fernandes por quebra de decoro parlamentar, seja, também, rigorosa com o deputado estadual Bruno Gonçalves (PL).

Bruno aparece em uma conversa vazada com o suplente de vereador fala sobre montagem de acordos políticos para reeleição da vereadora Marta Gonçalves, mãe de Bruno, em Fortaleza. O áudio atribuído a Bruno tem revelação sobre valores que deveriam ser repassados a candidatos a vereador que garantissem uma votação para Marta ser eleita e, em seguida, perderia licença do mandato para proporcionar a convocação do suplente.