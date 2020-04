Ceará Agora manifesta pesar pela morte do empresário Leonardo de Sousa

A direção do Sistema Ceara Agora de Comunicação manifesta pesar pela morte, neste sábado (4), do empresário e consultor da área de radiodifusão Leonardo de Sousa. Leonardo estava com 70 anos de idade e, na manhã deste sábado, sofreu um enfarte fulminante.

Ao longo dos últimos 35 anos, o paulista, que montou a empresa Auriflama em homenagem à terra natal, teve participação efetiva nos processos de implantação de mais de 50 emissoras de rádio no Interior do Ceará e na Grande Fortaleza. Dedicou-se, nos últimos 10 anos, a uma das suas paixões que era a TV Metrópole, de Caucaia. Há dois anos, após sofrer um AVC, decidiu se afastar das atividades na emissora e reduziu o ritmo de trabalho. Leonardo desembarcou, nos anos 80, em Fortaleza, para prestar serviços ao Governo do Estado na área de telecomunicações, construiu boas relações de amizade na política e decidiu fixar residência no Ceará.



Aos familiares e aos filhos do Leonardo Sousa, o sentimento de pesar e de solidariedade da Direção do Sistema Ceará Agora de Comunicação.

Leonardo, descansa em paz!