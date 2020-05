Ceará alcança pontuação máxima em ranking de transparência

O Estado do Ceará chega à marca de 100 pontos pela primeira vez no ranking de transparência da Covid-19 no Brasil. A avaliação é da Open Knowledge Brasil (OKBR), que checa os dados e informações publicados por cada estado brasileiro sobre a pandemia do novo coronavírus.

O IntegraSUS é a plataforma de transparência da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) avaliada pela OKBR. O boletim do ranking é atualizado semanalmente, às quintas-feiras. Conforme o boletim dessa quinta-feira (21), o Ceará subiu de 95 para 100 pontos ao informar a quantidade de testes disponíveis.

Nesta semana, o IntegraSUS passou a disponibilizar mais cinco novos painéis de indicadores sobre Covid-19. Agora a população tem acesso ao histórico de internações, pode acompanhar resultado de testes, dados sobre atendimento inteligente e entrega de teste rápido de Covid-19 a profissionais dos serviços de saúde.

Implantado há um ano, o IntegraSUS é uma plataforma que integra sistemas de monitoramento e gerenciamento epidemiológico, hospitalar, ambulatorial, administrativo, financeiro e de planejamento da Sesa e dos 184 municípios cearenses. O acesso ao portal de transparência da Saúde do Ceará pode ser feito pelo site da Sesa ou pelo integrasus.saude.ce.gov.br.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará