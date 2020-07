Combate à Covid-19: 51% dos recursos aplicados foram para material e aparelhos hospitalares

No enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no Ceará, o estado já aplicou R$ 492.804.386,05, sendo mais de R$ 136 milhões apenas destinados para a compra de materiais hospitalares. A situação fiscal e orçamentária do Estado no combate ao coronavírus foi o tema da audiência pública da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que se reuniu a partir das 14 horas por sessão remota na tarde desta terça-feira (14).

O deputado Sérgio Aguiar (PDT), presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, deu início a sessão ressaltando os números disponíveis na plataforma Ceará Transparente, onde são detalhados todos os gastos que o Governo do Estado tem direcionado para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Mesmo que o setor de saúde seja o mais evidentemente afetado pela pandemia, devido a necessidade de atendimento hospitalar para aqueles que são contaminados pelo vírus, outros setores sociais, que também são impactados pelos efeitos da pandemia, também receberam uma parcela dos recursos.

Mais de 51% do montante aplicado foi destinados a materiais hospitalares (R$136 milhões), aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar (R$117 milhões). O 5º segmento mais beneficiado pelos valores foi setor alimentício, no que diz respeito ao pagamento de vale-refeição e vale-alimentação, sendo utilizado mais de R$ 33 milhões.