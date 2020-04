Ceará apresenta tendência de chuvas em todas as regiões neste fim de semana

O primeiro fim de semana do mês de abril chega com predomínio de nebulosidade variável e tendência de chuvas em todas as macrorregiões, variando apenas quanto à área de abrangência entre sábado (4) e domingo (5).

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), neste sábado (4), além de céu variando entre parcialmente nublado e claro ao longo do dia, o estado tem previsão de eventos de chuva em todas as macrorregiões, exceto no Sertão Central e Inhamuns, onde a expectativa é de precipitações isoladas, isto é, registros entre 20% e 50% das áreas.

Já para o domingo, o cenário deve seguir favorável para novos registros, porém, reduz-se as condições para maior parte do território cearense, ficando a *faixa litorânea, Ibiapaba e o Maciço de Baturité com tendência de precipitações intermitentes em mais de 50% de suas áreas. Já no resto do Ceará, chuvas isoladas. Tanto no sábado como no domingo, as chuvas previstas deverão se concentrar entre madrugada e manhã.

(*)com informação da Funceme