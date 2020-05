Ceará atinge recorde histórico em número de mortes por intervenção policial no mês de abril

O número de mortes por intervenção policial no Estado do Ceará atingiu um recorde histórico no mês de abril. De acordo com levantamento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram 35 pessoas mortas neste tipo de ocorrência, no mês passado. O crescimento nos casos veio durante período de isolamento social em decorrência da pandemia de Covid-19.

Mesmo com mais pessoas dentro das residências e menos circulação nas ruas, os números de mortes sejam por disputas entre grupos rivais ou em ações da Polícia aumentaram. O aumento das mortes por intervenção policial têm crescido com o passar dos anos. No Ceará, foram 41 em 2013, quando a SSPDS passou a divulgar os dados deste tipo de ocorrência. Em 2019, 136.

Se observados os meses entre janeiro e abril desde 2013 até 2020, os outros períodos com maiores números de casos de mortes por intervenção policial foram janeiro de 2019, com 28; e em janeiro de 2018, 25. No ano passado, os supostos confrontos ocorreram durante a maior série de ataques de facções criminosas contra o Estado. Quando comparados os dados de abril deste ano com igual período do ano passado, mais que dobrou a quantidade de vítimas.