Ceará contabiliza 1.189 mortes por coronavírus

O Ceará contabiliza 1.189 óbitos em decorrência do novo coronavírus. Os números estão na mais recente atualização da plataforma IntegraSUS, divulgados às 17:21h da tarde desta segunda-feira (11). Foram registrados 17.599 casos confirmados da doença e a taxa de letalidade é de 6,8%. Até o momento 31.112 casos se encontram em investigação e o estado já realizou um total de 46.296 exames para detectar a contaminação pelo vírus. Os dados também apontam que 8.655 pessoas que foram infectadas já se estão recuperdas. A capital do estado ainda ocupa a 1ª posição no número de casos confirmados, com 11.935 registros da doença e também a maior quantidade de óbitos por coronavírus, com um total de 893 mortes.