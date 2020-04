Ceará contabiliza mais 7 mortes por coronavírus e totaliza 162 óbitos

Com mais sete mortes registradas, o Ceará totaliza 162 óbitos em decorrência do novo coronavírus. A informação foi divulgada na nova atualização da plataforma Integrasus, que contabilizou os óbitos e os 2.955 casos confirmados da doença até as 9h deste sábado (18).

Fortaleza concentra o maior número de pessoas infectadas (2.474) e também de óbitos (124) em decorrência da Covid-19. A última atualização da Secretaria da Saúde (Sesa) publicada às 17h desta sexta, trazia a informação de 2.747 casos da doença em 83 cidades e 155 óbitos, sendo 119 só em Fortaleza.

Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, é a segunda cidade com o maior número de casos no Ceará, tendo 73 confirmações da doença, seguida de Maracanaú com 62 e Aquiraz com 38 pessoas que testaram positivo para a Covid-19.