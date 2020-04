Ceará deve apresentar chuvas mais isoladas até quarta-feira

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recurso Hídricos (Funceme) prevê cenário favorável para chuvas em todas as macrorregiões, porém, com acumulados não tão expressivos e áreas de abrangência mais reduzidas para este início de semana.

Nesta segunda-feira (6), quando a atividade convectiva – formação de nuvens de chuva mais consideráveis – da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) apresenta-se mais fraca, bem como seu posicionamento mais próximo à Linha do Equador, a tendência é que as áreas mais ao norte sejam mais beneficiadas com precipitações, ainda que passageiras. Sendo elas: faixa litorânea, Ibiapaba e no Maciço de Baturité. Nas demais, há possibilidade.

Para a terça (7) e quarta-feira (8), o Ceará deve apresentar redução gradual dos registros em seu território de maneira geral, quando a previsão da Funceme é de chuvas isoladas ao longo do litoral e ainda nas macrorregiões da Ibiapaba e do Maciço. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.

Registros

No intervalo entre as 7h deste domingo (5) e as 7h desta segunda, foram indicados registros em cerca de 100 municípios. Os maiores acumulados foram em:

-Amontada (Posto Jacuípe Nascente) : 63 mm

-Redenção (Posto Açude Acarape do Meio) : 60,8 mm

-Varjota (Posto Dipan) : 48 mm

-Catarina (Posto Catarina – Sede) : 47 mm

-Pacajus (Posto Pacajus – Sede) : 44 mm

Os dados são preliminares e poderão ser acompanhados em funceme.br/calendario