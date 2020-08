Ceará e demais Estados do Nordeste devem ser os mais beneficiados com o Casa Verde e Amarela

Com juros que podem ser de apenas 4,25% ao ano, os Estados do Nordeste, entre eles o Ceará, assim como a Região Norte, serão os mais beneficiados com o novo programa habitacional Casa Verde e Amarela, que deve substituir o Minha Casa Minha Vida.

O programa, lançada pelo Governo Federal nessa terça-feira(25), tem como meta beneficiar cerca de 1,6 milhão de brasileiros até 2024.

Para isso, a faixa de renda mínima foi ampliada. Antes, as famílias englobadas pelo subsídio habitacional só poderiam ter renda de até R$ 1.800. Agora será de R$ 2 mil.

O Casa Verde e Amarela contará com recursos do FGTS, na ordem de R$ 25 bilhões até o fim deste ano, e também do Fundo de Desenvolvimento Social, com mais R$ 500 milhões no mesmo período.

Com esse incremento no setor da construção civil, o Governo prevê a criação de 2.3 milhões de novos postos de trabalho nos próximos quatro anos.