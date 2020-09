Ceará e Fortaleza apoiam Programa Vidas Preservadas em Clássico-Rei

O Programa Vidas Preservadas, do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), inicia nesta semana a sua programação do Setembro Amarelo, que tem como objetivo ressaltar a necessidade da prevenção do suicídio. Dentre os parceiros estão os principais clubes de futebol do Estado: Ceará Sporting Club, Ferroviário Atlético Clube e Fortaleza Esporte Clube.

A primeira ação será nesta quarta-feira (2), no Clássico-Rei, às 19 horas. Os jogadores entrarão em campo com máscaras amarelas do programa, além de faixas da campanha, levando ao público a mensagem deste ano: “A melhor solução está sempre na vida. Procure ajuda!”, além do contato do Centro de Valorização da Vida (CVV) – 188.

O promotor de Justiça e coordenador do Programa Vidas Preservadas, Hugo Porto, destaca a importância da parceria com entidades esportivas, especialmente em um momento de pandemia como o que estamos passando.

“É na área do esporte, da cultura e do lazer que nós encontramos um dos caminhos para uma boa saúde mental e equilíbrio”. O membro do MPCE enfatiza ainda o papel que os clubes e seu entorno têm no retorno à rotina pós-pandemia. “Os clubes, suas torcidas e as federações são todos fundamentais nesse processo de retorno a uma vida mais equilibrada e ao cotidiano que todos nós desejamos. Em resumo, neste ano, a campanha do Setembro Amarelo enaltece cada vez mais a vida, as parcerias e os caminhos para um equilíbrio do corpo e da mente”, frisa o coordenador do Vidas Preservadas.

O gerente de marketing do Ceará, João Costa, reforça que o clube sempre teve como princípios a promoção de campanhas de conscientização social.

“Vidas são importantes, independentemente do contexto. Qualquer ação que promova a vida merece nosso respeito, atenção e engajamento”, defende.

Ele explica ainda que campanhas como estas devem ocorrer sempre e não só em um período específico.

“A gente entende que, em setembro, encontramos a oportunidade de falar, com mais veemência ainda, sobre este assunto delicado, porém extremamente relevante. Ações como essa devem ser ainda mais constantes em nossa sociedade”, finaliza.

Representante do Fortaleza junto à Federação Cearense de Futebol (FCF), Tahim Fontenele ressalta que a ação é vista como essencial pelo clube.

“Estamos muito felizes por essa parceria com o Ministério Público, já que o Fortaleza não pensa apenas no futebol em si, mas também na vida, que é o bem mais importante que nós temos”, pontua o representante do clube, explicando ainda que haverá outra ação após as entradas dos times com a faixa em alusão à campanha.

“Também haverá a reprodução de um vídeo destacando a importância da preservação da vida, quando os clubes estiverem no centro do campo”, conclui.

Setembro Amarelo 2020

A edição 2020 do Setembro Amarelo, promovida pelo Programa Vidas Preservadas, contará com uma vasta programação, contendo ações como distribuição de máscaras, lives e capacitações. As atividades são para públicos diversos e serão divulgadas na página do programa (vidaspreservadas.mpce.mp.br), no site (www.mpce.mp.br) e nas redes sociais do MPCE.

Confira áudio do promotor de Justiça e coordenador do Programa Vidas Preservadas, Hugo Porto

(*)com informação da MPCE