Ceará e Fortaleza superaram Vitória e Sport, e farão Clássico-Rei na Copa do Nordeste

Com os resultados dos jogos deste sábado entre Ceará contar Vitória e Fortaleza disputando com o Sport, um momento inédito na história do futebol cearense acontecerá: a semifinal da Copa do Nordeste será decidida em Clássico-Rei. Ceará e Fortaleza farão o duelo decisivo, em jogo único, valendo vaga na grande final do Nordestão.

O time alvinegro venceu o Leão baiano por 1 a 0, com gol de pênalti de Vina no primeiro tempo, e controlou a pressão do adversário no segundo tempo para sair com a classificação. O Tricolor, por sua vez, sofreu um pouco mais para conseguir passar de fase e teve que ir para os pênaltis, onde superou o Sport por 4 a 1.

A partida histórica entre Ceará e Fortaleza será disputada em jogo único, com data e local ainda a definir. Em caso de empate no tempo normal, o vencedor será decidido nos pênaltis.