Ceará é o Estado com maior queda na arrecadação de impostos durante pandemia

Os dados são do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e mostram o Ceará como o Estado que teve maior queda na arrecadação durante o primeiro semestre de 2020, se comparado ao mesmo período do ano passado.

O motivo, como já se esperava, foi a pandemia.

Até o último mês de junho, a queda na arrecadação foi de 15,5%. O número engloba todos os tributos, entre eles IPVA e ICMS.

Mas nem todo os Estados apresentaram números ruins durante a quarentena. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará e Tocantins tiveram saldo positivo. Destaque para Mato Grosso, primeiro nesta lista, com superávit de 14,63% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Já os outros Estados, assim como o Distrito Federal, tiveram queda na arrecadação.