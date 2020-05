Ceará é o estado com mais municípios que tiveram mudanças de área e de limites, aponta IBGE

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que 663 municípios tiveram mudanças de área e de limites entre maio de 2018 e abril de 2019. Das 27 unidades da Federação, 16 sofreram alterações em relação aos limites de seus municípios.

Segundo o IBGE, o estado com mais municípios atualizados é o Ceará, com 180 alterações de limites, seguido da Paraíba, com 158. “Essas alterações têm impacto na quantidade de habitantes desses locais, já que as mudanças fazem com que algumas regiões, e consequentemente seus moradores, passem a integrar municípios vizinhos”, explica o instituto.

“As atualizações influenciam também em estudos e pesquisas demográficas, como as estimativas de população, calculadas todos os anos pelo IBGE. Além dos ajustes cartográficos comunicados pelos próprios estados, as alterações podem ser feitas para atender novas leis estaduais. Avanços tecnológicos também permitem melhorar a identificação e a representação da área dos municípios”, disse o IBGE.

*Com informações do IBGE