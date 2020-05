Ceará lidera número de contaminações por Covid-19 entre os indígenas no Nordeste

O Estado do Ceará já notificou 9 casos de Covid-19 em indígenas, dado que coloca o estado na liderança do Nordeste e no quinto lugar do Brasil em número de confirmações. As informações são do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). Os dados são do boletim emitido pela Sesai às 17 horas de ontem (7).

A Federação dos Povos Indígenas pontua que somente entre o povo Tapeba, na Grande Fortaleza, há pelo menos 8 casos confirmados da doença. O número é semelhante ao total observado em todo o Estado pela Sesai (9). Nesse sentido, Entidades e lideranças indígenas relatam, no entanto, que há subnotificação dos dados e este número não corresponde a realidade.

Weibe Tapeba, assessor jurídico da Federação, denuncia que profissionais que atuam na saúde indígena de Caucaia já testaram positivo para a doença e mesmo assim continua permanecendo na linha de frente da doença. Como resposta, o Distrito Especial de Saúde Indígena (Dsei) Ceará, órgão ligado à Sesai, informou que o profissional está retornando somente 14 dias após a contaminação.

O Ministério da Saúde entende que é necessário este prazo para o isolamento de contaminados, porém, pondera que se outro familiar da casa iniciar os sintomas leves, o paciente deve reiniciar o isolamento de 14 dias.