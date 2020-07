Ceará ocupa 1º lugar em ranking de transparência internacional

O Ceará conquistou o primeiro lugar no ranking da Transparência Internacional Brasil. A nota máxima foi conquistada devido à transparência nas ações e nos gastos da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Para realizar o levantamento, a organização verificou, entre os dias 20 e 23 de julho, os portais dos 26 estados e do Distrito Federal. A organização analisou, por exemplo, se o a divulgação de informações sobre o combate à pandemia foi realizada de forma clara para facilitar o entendimento do cidadão. Em 2019, a Sesa implantou o seu Programa de Integridade (Compliance), no qual a transparência está entre os pilares.

“O Programa vem promovendo mudanças significativas para dar suporte à administração. São ações que passam pela reestruturação das áreas, de modo a potencializar o melhor fluxo para o cumprimento da missão, avaliação de riscos dos processos, implantação do Código de Conduta Ética e estruturação da área de Controles Internos e Integridade”, destaca a assessora de Controle Interno e Integridade da Sesa, Ana Cláudia Moura.

Todos os dados sobre a pandemia são disponibilizados nas plataformas IntegraSUS e Ceará Transparente.

*Com informações do Governo do Estado do Ceará