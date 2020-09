Ceará perde de 1 a 0 para Santos

A noite não foi tão boa para os times cearenses que disputaram partidas pelo Brasileirão. O Ceará, que jogou contra o Santos na noite deste sábado (5), perdeu de 1 a 0 para o time. O jogo no Estádio Castelão deu a vitória para o Santos, depois de três rodadas sem vencer. O Fortaleza também jogou neste sábado, e na partida contra o Flamengo perdeu de 2 a 1.

A partida entre os times alvinegros foi marcada por quatro expulsões nos 90 minutos: Luan Peres e Alison, do lado dos paulistas, e Samuel Xavier e Bruno Pacheco, pelos mandantes. Depois do apito final, Leandro Carvalho e Guto Ferreira, do Ceará, também receberam cartão vermelho.

Com o resultado, o Santos chegou a 11 pontos e se aproximou do G-6 da competição. O Ceará parou nos dez e foi ultrapassado pelo Santos.

Na próxima quinta-feira, o Vozão vai até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, às 19h15.