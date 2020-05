Ceará permanece com tendência de chuvas mais reduzidas nesta semana

O Ceará segue com previsão de tempo apontando chuvas menos expressivas para o começo desta semana, de acordo com análise feita por meteorologistas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Este cenário de precipitações reduzidas vem sendo observado desde os últimos dias do mês de abril.

A tendência de acumulados menos expressivos nos municípios cearenses se deve ao atual posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que encontra-se localizada ao norte da Linha do Equador, demonstrando pouca influência nas precipitações para o estado. Contudo, a faixa litorânea pode apresentar registros devido à atuação de áreas de instabilidade relacionadas à brisa marítima.

Para esta segunda (11), a Funceme aponta uma predomínio de nebulosidade variável em todo o estado, com possibilidade de chuvas no litoral cearense. E este cenário deve se repetir até a próxima terça-feira (12).

Já na quarta (13), a possibilidade de chuvas deve se estender para as macrorregiões do Maciço de Baturité e Ibiapaba — seguindo com o cenário de nebulosidade variável em todo o estado. A expectativa para amanhã e quarta é de que as precipitações ocorram , principalmente, nos períodos da madrugada e início da manhã.

Balanço de chuvas

Indo de acordo com a previsão do tempo apontada nos últimos dias, o Ceará registrou precipitações menos expressivas entre as 7h do último domingo (11) e 7h desta segunda-feira (11). No estado todo, foram registradas chuvas em 29 municípios. Confira os principais acumulados das últimas 24 horas:

-Maracanaú (Posto Parque São João): 57,6 mm

-Itapipoca (Posto Praia da Baleia): 53,4 mm

-Maracanaú (Posto Museu Rodolfo Teófilo) : 39 mm

-Maracanaú (Posto Novo Maracanaú): 37,2 mm

-Ipueiras (Posto América): 32,8 mm