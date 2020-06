Ceará recebe investimento de R$ 1,4 bilhão do Banco do Nordeste no período de pandemia

O Banco do Nordeste investiu no Ceará, no período de 16 de março a 29 de maio deste ano, R$ 1,4 bilhão, correspondentes a 315 mil operações, beneficiando todos os setores da economia e empresas de todos os portes do Estado.

De acordo com o jornalista Carlos Alberto Alencar, em sua participação no Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (05), em termos de valores, as operações não rurais lideram as aplicações no Ceará, com total superior a R$ 1,3 bilhão, para mais de 302,5 mil operações, enquanto os financiamentos rurais superam 12,6 mil operações, equivalentes a R$ 112,4 milhões.

Confira na íntegra o comentário do jornalista Carlos Alberto Alencar: