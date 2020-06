Ceará recebe investimento de R$ 1,4 bilhão do Banco do Nordeste no período de pandemia

O Banco do Nordeste investiu no Ceará, no período de 16 de março a 29 de maio deste ano, R$ 1,4 bilhão, correspondentes a 315 mil operações, beneficiando todos os setores da economia e empresas de todos os portes do Estado.

Em termos de valores, as operações não rurais lideram as aplicações no Ceará, com total superior a R$ 1,3 bilhão, para mais de 302,5 mil operações, enquanto os financiamentos rurais superam 12,6 mil operações, equivalentes a R$ 112,4 milhões.

Entre as ações trabalhadas pelo Banco, com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia de Covid-19 na economia da Região, está o lançamento da linha de crédito FNE Emergencial, que dispõe de recursos para capital de giro e investimento, com taxa fixa de 0,21% ao mês.

Em relação ao Crediamigo do Banco do Nordeste, maior programa de microcrédito urbano produtivo e orientado da América do Sul, o Ceará registrou no período mais de 296,6 mil operações, somando valores de R$ 658,1 milhões.