Ceará reduz mais de 60% a quantidade de casos de dengue

Os casos confirmados de dengue, no Ceará, tiveram uma redução de 64% na comparação entre dezembro do ano passado e fevereiro de 2020, e o mesmo período entre 2018 e 2019. Mesmo com a queda no número de casos, as notificações tiveram aumento de 16%.

Ao todo, foram confirmados 173 casos de dengue no estado, entre 29 dezembro de 2019 e 8 de fevereiro deste ano. Além disso, foram 1.687 pacientes monitorados. Já no período entre 2018 e 2019, foram 480 confirmações de 1.454 notificações. As informações são da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Até fevereiro, 3 casos foram confirmados com o tipo 2 da dengue, considerado um dos mais agressivos, em Fortaleza. Dois casos no Bairro Conjunto Palmeiras e outro no Bairro Sapiranga.