Ceará reduz quase à metade o número de leitos exclusivos para Covid-19

Com a queda no número de casos de coronavírus registrado pela Secretaria de Saúde do Estado(SESA), de julho a setembro, o Ceará desativou 1.255 leitos exclusivos para atendimento dos contaminados pela Covid-19.

Há três meses, o total de leitos voltados apenas para o atendimento de pacientes com coronavírus chegou a ser de 2.951 e hoje somam 1.696, uma redução de 42,5%. Mas a SESA esclarece que os 1.255 leitos não deixaram de existir, e sim foram destinados a receber pacientes com outras enfermidades.

O redirecionamento dessas vagas de enfermaria e UTI para outros tipos de pacientes é reflexo na diminuição da taxa de contaminação no Estado, que hoje é de menos de uma pessoa por infectado.

Atualmente, a divisão de vagas exclusivas para tratamento de pessoas com coronavírus, em todo Estado, está da seguinte maneira: 524 UTIs e 1.172 enfermarias.